Emma con i fan, spunta online una nuova foto (ma la polemica non si placa)

Emma Marrone in questi giorni si trova a Cefalù, in Sicilia dove si gode qualche giorno di mare insieme ai suoi cari, ma ieri sera all’uscita di un ristorante ha scatenato una polemica mostrandosi (così dice il fan deluso) scontrosa con chi le ha richiesto qualche foto ricordo.

Il ragazzo in questione ha pubblicato su Instagram un lunghissimo post di sfogo dove sottolinea tutte le mancanze che avrebbe avuto la cantante con lui.

Oggi però è spuntata online una nuova foto che alcuni fan di Emma avrebbero scattato ieri, segno che la cantante non avrebbe problemi a concedersi ai fan, anche se in vacanza.

Che il fan in questione sia stato particolarmente sfortunato? O che si sia approcciato in maniera errata?

Emma Marrone con i fan, la polemica non si placa

Nonostante la foto, su Twitter i fan di Emma sembrerebbero essere ancora polemici:

Emma ha sicuramente sbagliato, perché pur avendo un momento “no” (come tutti del resto) lo doveva mettere da parte e dedicarsi ai fan. Il ragazzo non doveva pubblicarlo perché se la conosce da tanto come dice lui, sa com’è fatta. — sofia (@borntolovebike) 28 luglio 2018

continuo a leggere messaggi sulla questione di ieri sera tra Emma e quel fan e avevo deciso di non commentare al riguardo perché, secondo me, state dando troppa importanza a una cosa inutile che meriterebbe solo indifferenza. — giulia🌸 (@giuliabastaa) 29 luglio 2018

difendere emma in ogni circostanza non farà di voi fan migliori — •giulia🌷 (@_emmasunshine) 29 luglio 2018