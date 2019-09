Emma Marrone: alcuni fan di Salvini festeggiano per la sua malattia – i post

Che Emma Marrone non fosse simpatica ai fan di Matteo Salvini era cosa nota, visto che già lo scorso febbraio un consigliere della Lega ad Amelia attaccò la cantante per la sua frase ‘aprite i porti’:

In quell’occasione Emma ha risposto durante uno dei suoi concerti.

“E’ un momento storico in cui stiamo annegando nell’odio. Il momento in cui un professore mette all’angolo un bambino di colore e lo prende in giro davanti ai suoi compagni. Io non sono madre, ma vorrei che un domani mio figlio crescesse in un’Italia sana, bella, pulita, rispettosa dei diritti di tutti […] Quello che voglio dire alle persone che mi hanno offesa è che non fa niente, perché io non diventerò mai come loro. Il mio palco sarà sempre fonte di luce, di amore e di rispetto per tutti, anche se questo significa prendersi la merda in faccia”.