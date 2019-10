Emma Marrone parla di omosessualità: “Porto avanti battaglie da tempo”

Emma Marrone durante la promozione del suo album Fortuna in quel di Bisceglie, in Puglia, ha parlato di omosessualità e di battaglie, come quella per i diritti della comunità LGBT, che porta avanti da anni.

“Nel mio piccolo cerco di portare avanti queste battaglie perché tempo fa ho visto un video di un ragazzino che picchiava un altro ragazzino perché gay e la cosa che mi ha fatto più orrore è che gli altri ragazzi intorno invece di intervenire riprendevano. Ma in che mondo volete vivere? Di qualsiasi religione si parli quando c’è amore e c’è rispetto è la religione giusta”.

Emma è da sempre una sostenitrice della comunità LGBT sia a parole che a fatti, come i vari comizi fatti durante i Gay Pride.

