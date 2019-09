Emma Marrone parla dall’ospedale: il messaggio dopo l’intervento

Con il suo post sulla pausa e i problemi di salute ha fatto preoccupare tutti, ma il peggio è passato. Emma Marrone poco fa ha pubblicato un post in cui ha rivelato di aver fatto un intervento . Adesso la cantante ha solo bisogno di tempo per recuperare le forze.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!

La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!

Vi voglio un mondo di bene.

EMMA”