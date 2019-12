Emma Marrone parla dei suoi fan feticisti e di come gli risponde

Emma Marrone ha milioni di fan, quasi tutti la seguono per la sua voce, qualcuno però preferisce i suoi piedi. Durante una recente intervista rilasciata a I Lunatici, programma radiofonico della notte di Radio2 condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, la cantante di Fortuna ha parlato dei feticisti che la contattano.

A quanto pare ci sono diversi ammiratori che in privato chiedono alla Brown le foto dei suoi piedi. La vincitrice di Amici però non si lascia scandalizzare da queste richieste e accontenta tutti volentieri.

“I feticisti sono i miei fan preferiti, ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili. Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati”.

In passato Emma aveva già parlato dei suoi follower feticisti: “Ci sono tanti ragazzi che chiedono le foto dei miei piedi. Sono feticisti, dicono che ho dei bei piedi. Secondo me mi prendono in giro. In realtà sono sottili e ho le dita lunghissimi. Il mio è il piede greco“.

La Marrone è in buona compagnia, perché basta fare un giro nei commenti su Instagram per vedere che sono davvero tanti gli utenti che chiedono ai vip le foto dei loro piedi. Belen, Stefano De Martino, Barbara d’Urso, nessuno è immune, il piede a quanto pare tira.

Ma il re dei piedini è lui…

Emma Marrone su Radio Due: l’intervista.

Emma facts pt. 92 postò due foto dei suoi piedi, a grande richiesta da parte dei fan feticisti. — bimba inchina (@ilfuturomarrone) July 24, 2013