Emma Marrone: il TG1 svela la sua malattia e fa parlare un medico

Nonostante molti fan abbiano tratto le loro conclusioni, Emma Marrone nel post in cui ha parlato dei suoi problemi di salute, non ha menzionato la malattia che l’ha colpita. Il TG1 però ieri pomeriggio ha intervistato un oncologo che ha parlato di “tumore”. Il medico in questione però ha aggiunto che la neoplasia che ha colpito Emma sarebbe abbastanza sensibile ai trattamenti medici e questa è una bellissima notizia.

“Sempre più giovani vediamo colpiti da tumore, ultimo il caso di Emma Marrone. – dice la giornalista Ada De Santis che firma il servizio del Tg1 – Che ha annunciato la pausa sui social”. “Alcuni tumori sono frequenti anche nell’età giovanile. – replica il medico Francesco Cognetti – Noi auguriamo alla Marrone una pronta guarigione. Sappiamo dalle notizie che sono state diffuse che è affetta fortunatamente da una neoplasia. Il suo caso è abbastanza sensibile ai trattamenti medici in cui anche la chirurgia può giocare un ruolo fondamentale”.

Il servizio del TG1 su Emma.

Al tg1 hanno parlato di “quella bestia che è tornata per la terza volta” e sinceramente anche se lo avevo capito leggendo le parole di Emma, sentirlo così è stato come un pugnale nel petto. Lo so ma non voglio ammetterlo, ho paura di ammetterlo. 💔 — ℰ (@hazloqueeres) September 20, 2019

Era un servizio sui tumori in generale. Di Emma hanno solo detto che dalle notizie che si hanno, è affetta da una neoplasia che è fortunatamente sensibile ai trattamenti medici e le augurano una pronta guarigione. — MELANY (@melanybhytes) September 24, 2019

Fonte: Libero, gossip.it