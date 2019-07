Emma Muscat verso il Grande Fratello Vip?

Emma Muscat di Amici sarà una delle prossime inquiline della casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione, portatami all’orecchio da una lettrice, vorrebbe la Muscat sempre più pompata (a volte anche forzatamente) sui settimanali di gossip in merito alle sue ipotetiche e presunte storielle d’amore.

Insomma, se ora si parla di Emma Muscat è solo per il gossip, non certo per la sua carriera artistica.

Archiviata la relazione con il rapper Biondo, Emma Muscat è stata etichettata dal settimanale Chi prima come ipotetica fidanzata di Alberto Urso (vincitore dell’ultima edizione di Amici), poi come ipotetica amante di Federico Rossi del duo Benji e Fede.

“Il triangolo sì. L’ex naufraga Paola Di Benedetto ha chiuso con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede. Durante un viaggio di lavoro a Malta, l’idolo pop ha avuto una notte di fuoco con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici. Quando Paola l’ha scoperto, ha chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, l’influencer lo ha lasciato”.

Emma Muscat ha partecipato all’edizione di Amici dello scorso anno e in questi ultimi dodici mesi di lei si erano perse le tracce, salvo piccole apparizioni come ai recenti Battiti Live… Fino all’arrivo del gossip. Prima Biondo, poi Alberto Urso, ora Federico Rossi. La cantante ovviamente non ha mai commentato queste indiscrezioni, ma il dubbio “debutto televisivo” (magari proprio al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini) c’è ed è sempre più forte.

Classe 1999, maltese, Emma Muscat – se il mio sesto senso trash non mi inganna – potrebbe davvero essere stata presa in considerazione per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.