Emma Muscat beccata con un noto personaggio di Uomini e Donne, sul web scattano gli insulti: “Vergognati stavi con Biondo”

Emma Muscat torna al centro del gossip. Lo scorso luglio il settimanale Chi ha parlato di un triangolo formato dalla cantante di Amici, Federico Rossi e Paola Di Benedetto.

“Il triangolo sì. L’ex naufraga Paola Di Benedetto ha chiuso con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede. Durante un viaggio di lavoro a Malta, l’idolo pop ha avuto una notte di fuoco con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici. Quando Paola l’ha scoperto, ha chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, l’influencer lo ha lasciato”.

Ma secondo il magazine di Alfonso Signorini, Emma Muscat avrebbe visto anche Alberto Urso.

“Finita la vacanza siciliana, Alberto si è trovato con Emma Muscat, ex di Biondo. E lei…è una possibilità, certo che lo è. Una possibilità, ma grande come il mare. […] Emma stava con Biondo, ma ora pare che abbia ‘incontrato’ Alberto”.

Adesso l’ex fidanzata di Biondo è tornata alla ribalta a causa di un video in cui appare in compagnia di un belloccio che ha partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island, Luca Daffrè (il bono con il cervo tatuato sul petto).



In realtà Deianira aveva riportato questo possibile scoop diverse settimane fa, dopo che aveva ricevuto una segnalazione.

Su Instagram e Twitter diversi utenti hanno duramente attaccato la cantante. Andiamo dal classico “vergognati”, al “stavi con Biondo, ora fai schifo“, fino all’insulto sessista “pu***na”.

Ma si può offendere una ragazza perché è stata vista in compagnia di un uomo?



Io capisco che alcuni comportamenti di Emma possono essere discutibili (anche da me) ma ha 20 anni è single ma secondo voi che stia con Luca con un Antonio con un Marco fa differenza? Dovrebbe chiudersi in casa solo perché è stata con Simone e poi si è lasciata? #Amici17 #avecmoi

Persone che non scrivevano più su Emma, sono ritornate all’improvviso non tanto perché ha dato news sulla musica, ma perché è stata vista con Luca Daff. @EmmaMuscatMusic mi dispiace per le fans che ti ritrovi.

— Laura (@stellamaior) September 10, 2019