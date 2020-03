Emma parla di Stefano De Martino e svela come mai si sono lasciati

Era il 2010 quando – durante il serale della nona edizione di Amici di Maria De Filippi – improvvisamente Emma Marrone e Stefano De Martino annunciarono di stare insieme. Il tutto avvenne dopo che la professoressa di canto Loretta Martinez pronunciò la parola ‘lesbica’ durante un discorso della cantante, come svelato da Striscia la Notizia.

Come mai lo abbia detto (ed in che contesto) non si sa, l’unica certezza è che di Loretta Martinez ora non si hanno più notizie, mentre sia Emma che Stefano sono due big del mondo dello spettacolo.

Intervistata dal settimanale Chi, Emma Marrone ha parlato della sua rottura con il ballerino, causata dall’incontro di quest’ultimo con Belen Rodriguez, che diventò poco più tardi sua moglie nonché la madre di suo figlio.

“Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”.

Lo tsunami: