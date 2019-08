Emma Stone è Crudelia De Mon – foto dal nuovo live action Disney

Ieri durante il panel Walt Disney Studios alla D23 Expo di Anaheim, è stata mostrata la prima immagine di Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon, foto tratta dal nuovo live action della Disney, Cruella De Vil.

La pellicola sarà ambientata nella Londra punk rock degli anni 70 e vedremo come mai Crudelia De Mon è diventata così perfida. Per goderci il film diretto da Craig Gillespie ci toccherà aspettare quasi due anni, visto che uscirà il 28 maggio 2021, le riprese invece sono appena iniziate nella capitale inglese.

Riuscirà Emma Stone a non far rimpiangere la Crudelia di Glenn Close?

Emma Stone, via video, says live-action CRUELLA is set in 1970s punk-rock London. We also saw a pic of her heavily made-up in character, with the vibe looking like a crazy cross of Glenn Stone’s Cruella and Margot Robbie’s Harley Quinn

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) August 24, 2019