Emma a Verissimo parla della sua malattia e della sua sfera sentimentale

Emma Marrone domani pomeriggio sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin ed ovviamente – fra i tanti argomenti di discussione – non è potuto mancare un commento sulla sua salute.

“Avevo appena lanciato il singolo ‘Io sono bella’. C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità. Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio. Adesso va meglio! È il mio modo di reagire alle cose. Forse avrei dovuto aspettare ancora un po’, ma io devo stare attiva. La mente in questo fa tantissimo, ti aiuta a recuperare più in fretta. Avevo voglia di tornare dal mio pubblico, di fare ascoltare questo disco, di sorridere, di stare bene”.

Ad Emma a settembre era stato diagnosticato un tumore alle ovaie, che ora ha tolto tramite intervento chirurgico.

“Mi ritengo fortunata perché ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene. La musica è la mia vita. Non mi sento arrivata, ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto. Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata”.