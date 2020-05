Se scrivi “ENDAAA IAAAA” YouTube capisce che stai cercando “I Will Always Love You” di Whitney Houston

Google è davvero fantastico e dopo aver appurato che se cerchiamo “serie horror” appare anche Live Non è la d’Urso, oggi vi mostro un’altra cosa che sono sicuro non potrete fare a meno.

Ambè.

Se su Google Chrome o su YouTube scriviamo ‘endaaa iaaaa’ con tante ‘A’ appare il video ufficiale di I Will Always Love You di Whitney Houston.

Provare per credere.



Insomma, alzate il volume e dateci dentro di karaoke.

END AAAAAA IAAAAAA, will always, love youUUUUU!