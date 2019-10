Enrico Nigiotti pubblica una foto osè e Laura Pausini rimane a bocca aperta

Enrico Nigiotti non è soltanto un bravo cantautore, ma anche un ragazzo che non ha problemi a mostrare il proprio corpo. In passato l’ex amico di Maria ha girato un video musicale come mamma l’ha fatto, con solo una chitarra a coprire i punti strategici. Il cantante di Nonno Hollywood in questi giorni è in vacanza alle Maldive e ieri ha pubblicato uno scatto “particolare” su Instagram. Nella foto in questione Enrico Nigiotti indossa un tanga ed è ripreso di schiena. Il bel livornese ha anche aggiunto una didascalia ironica: “Sobrietà (olio su tela). Billy Elliot non ti vedo nemmeno“.



Tra i tantissimi commenti c’è anche quello di Laura Pausini, che ha lasciato una serie di faccine scioccate.

Ovviamente lo scatto senza la pesca lo trovate su Bitchy X (col cu…ore).

I commenti dei fan di Enrico Nigiotti.

“Ma che bel… bianco e a forma di cuore”

“Un cu…ore perfetto direi”

“Dio ti benedica”

“Pubblica più spesso queste foto esplicite”

“Moio, solo noi livornesi facciamo queste cose”

“Io ho ingrandito la foto e non sono l’unica credo”

“Diciamo che è comunque una foto romantica, io vedo un bel cuore”

“Boia che foto dé”

“Nella vita ci vuole molto…”

“Alzi la mano chi ha zoommato”