Enzo Iacopino, l’ex presidente dell’Ordine dei giornalisti risponde a Barbara d’Urso: “Hai vinto tu”

Nel 2014 l’allora presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino, si era scagliato contro Barbara d’Urso arrivando a denunciarla per esercizio abusivo della professione. I giudici però hanno dato ragione alla conduttrice di Pomeriggio 5 e il caso è stato chiuso.

Ieri sera a Live Non è la d’Urso Sergio Vessicchio ha attaccato Barbara dicendo che è stata radiata dall’ordine dei giornalisti ed ha tirato in ballo Iacopino. La d’Urso ha specificato di non essere mai stata radiata, ma di aver solo riconsegnato il tesserino di giornalista. Proprio in merito a questo è intervenuto su Facebook Enzo Iacopino e in effetti ha dato ragione a Barbara.

“SÌ, È VERO, HA VINTO BARBARA D’URSO. Mi segnalano che la signora poco fa, con la finezza che la contraddistingue e circondata da una corte plaudente, ha avuto il garbo di citarmi, parlando con Sergio Vessicchio, recentemente – leggo – radiato dal Consiglio regionale di disciplina dell’Odg della Campania per alcune sue cronache sportive, giudicate “sessiste”.

La signora – che, al contrario del suo raffinato ospite, non è mai stata sotto procedimento disciplinare perché si era dimessa dall’Ordine per potere fare le sue cronache senza il freno delle regole deontologiche che i giornalisti debbono osservare – sostiene una cosa vera: l’esposto che avevo presentato a suo carico è stato archiviato.

Sì, ha vinto lei.

E, lo sappiamo tutti, la qualità e il livello dell’informazione sono aumentati.

Come mai ha vinto? Basta leggere questo mio post del 1 marzo 2016.

Buon Natale a tutti. Anche a lei, signora D’Urso”.

Enzo Iacopino ammette la sconfitta con un post pieno di shade. Barbara quando lo leggerà…