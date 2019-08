Er Faina contro le famiglie arcobaleno: “Due padri non sono una famiglia. Niente figli per i gay o mi inca**o” (VIDEO)

Er Faina è al centro di una nuova polemica, questa volta non per le offese a qualche vip, ma per quello che ha detto sulle famiglie arcobaleno.

Il nuovo protagonista di Temptation Island Vip (io ancora credo sia solo uno scherzo) ha dichiarato che per lui due padri o due madri con dei figli non dovrebbero essere chiamati “famiglia”.

“Meglio crescere co du padri o du madri che te vonno bene, che in Orfanotrofio, però nun la chiamate famiglia. Almeno io non ce la faccio”.

Er Faina ha anche avuto da ridere sui Pride.

“Oggi so annato a fa i capelli e per caso so passato in mezzo ar Gay Pride. Io non so contro i gay, ma nun me fate sentì dei figli ai gay perché me inca**o come una bestia. Me so fermato a vede sto Gay Pride e vede sta gente co e zinne de fori davanti le chiese e i ragazzi un po’ me rode er cul*. Però devo dì che è pieno zeppo de fig*”.

Inoltre sembra anche che per Er Faina essere gay sia una SCELTA.

“Volete esse gay?! Prego accomodateve, tanto er culo è er vostro… Ma lasciate fori e creature da ste cose… Almeno fino a quando non saranno in grado de deciderlo da soli! #avantifaina”.

Gli insulti a Barbara d’Urso e Fedez, adesso queste dichiarazioni su gay e famiglie arcobaleno. Alla redazione serve altro? Oppure tutto si risolverà con il classico “ho tanti amici ghei, la mia è solo un’opinione“? Perché se così fosse, queste non sono opinioni ma è OMOFOBIA e discriminazione nei confronti di chi famiglia lo è davvero.