Er Faina, Simone Di Matteo e Tina Cipollari si scagliano contro di lui: “Misogino e diseducativo, è un bullo”

Non solo Vladimir Luxuria, Deianira Marzano e Taylor Mega, ma adesso anche Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari (con la quale ha partecipato a Pechino Express) e autore, si è scagliato contro Er Faina. Anche Simone non capisce la logica di inserire in un reality mariano un personaggio volgare e verbalmente violento come Er Faina.

“Oggi tutti vogliono far spettacolo o, peggio ancora, reinventarsi influencer, ma non si rendono conto però che ciò che un tempo avrebbe potuto valere la pena, è finito, grazie a loro, inesorabilmente per farla!!! C’è chi addirittura crede di aver inventato una nuova professione, quella dell’hater sui social network, ed è proprio da li che il coatto romano in alias Er Faina, millantando quello che non riuscirà mai a diventare, è uscito allo scoperto dimenticandosi dell’unica qualità che a parer mio possiede, l’essere in grado di contribuire all’analfabetismo della specie. Milioni di followers e visualizzazioni non faranno di nessuno un mito, ma piuttosto un autentico fenomeno da baraccone perché non è grande chi ha bisogno di far sentire qualcun altro piccolo, sbagliato e diverso, oppure chi denigra e deride le persone pur di celare le proprie frustrazioni, grande è colui che comprende quanto l’umiltà oggi più di ieri sia necessaria.

Ciò che erroneamente chiamano “satira”, è niente di meno che un insieme di ogni sorta di insulto. Etichettare Barbara d’Urso “vergogna della televisione italiana”, accostando il suo nome ad altri e tanti squallidi termini che non starò qui a ripetere per rispetto verso una grande conduttrice e donna, non può essere definita satira! Parlare con un wc come se ci stessimo rivolgendo a Tina Cipollari, non ha nulla di ironico! Dare della “poco di buono” a Taylor Mega, solo perché è riuscita dove in molti hanno fallito, non è affatto divertente. […]

Vogliamo forse parlare delle tematiche al di là della sua portata che nel corso del tempo Er Faina ha tentato di affrontare senza che nessuno glielo avesse chiesto?! La questione delle famiglie arcobaleno, per esempio, è stata liquidata con un semplice e mediocre “du padri, du madri nun se ponno chiamà famiglia”. Secondo questa logica allora potremmo non chiamarlo più lui uomo, visto che di UOMO gli è rimasta giusto la definizione biologica del termine. […] La colorita espressione “mortacci tua”, letteralmente “i tuoi spregevoli defunti”, elargita a chiunque capiti per disgrazia nel suo mirino, evidenzia la assoluta assenza di rispetto persino per i morti, figuriamoci se poteva averne per i vivi e la loro sensibilità!!! […]

E come se questo non gli bastasse, dopo anni di affronti, insolenze e attacchi nei confronti della televisione italiana, ecco ritrovarcelo in prima linea in qualità di concorrente alla nuova edizione di Temptation Island Vip.

Fosse stato per me, l’avrei invitato a svolgere dei lavori socialmente utili o utilizzato come cavia da laboratorio per la sperimentazione di nuovi farmaci! A mio avviso, una figura altamente diseducativa, misogina e di una violenza verbale inaudita dovrebbe essere tenuta lontana da qualsivoglia tipo di schermo! – ha scritto l’amico di Tina Cipollari – La televisione, in virtù del forte impatto che esercita sul pubblico, dovrebbe AVVICINARE e non allontanare i telespettatori da quelle che sono le norme e i valori sociali del saper vivere. Trovo inutile portare avanti numerose iniziative contro ogni forma di violenza e bullismo e arrivare infine poi a piazzare i bulli in prima serata!”