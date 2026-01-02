Eredità Pippo Baudo, quell’eredità non la può toccare nessuno | Milioni di Euro che ballano: eredi nel panico

A mesi dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso agosto, l’eredità del leggendario Pippo Baudo continua a tenere banco nelle cronache. L’ex re della televisione italiana ha lasciato un patrimonio stimato in oltre 10 milioni di euro, tra denaro liquido, beni mobili e immobili. Eppure, a oggi, nessuno degli eredi si è fatto avanti per reclamare la propria parte, lasciando il testamento in una fase di stallo. Questo intricato scenario ha sollevato interrogativi e alimentato il gossip, soprattutto alla luce di presunte trattative segrete tra i figli del presentatore, Tiziana e Alessandro, e la sua storica segretaria, Dina Minna, figure chiave in questa complessa vicenda.

I beni di Baudo, che includono conti correnti, case, terreni e quote societarie, sono ancora oggetto di conteggio e accertamento. L’inventario completo non è stato concluso, un fattore che contribuisce in modo significativo al blocco della successione. La situazione crea un alone di mistero attorno alla figura di un uomo che ha segnato profondamente la storia della televisione italiana, la cui eredità, pur essendo ingente, resta inspiegabilmente inaccessibile.

I testamenti e i problemi di suddivisione

Le volontà di Pippo Baudo, secondo quanto emerso, sono state espresse in ben tre testamenti, redatti tra il 2020, il 2021 e il 2023. Tutti e tre i documenti presentano una linea comune: la disposizione per la vendita di tutte le sue proprietà e una successiva ripartizione dei ricavi. Nello specifico, il 35% del patrimonio sarebbe destinato a ciascuno dei due figli, Tiziana e Alessandro, mentre il rimanente 30% andrebbe alla sua fidata segretaria, Dina Minna.

Nonostante questa chiara indicazione, la suddivisione si è rivelata tutt’altro che semplice. Il problema principale risiede nella difficoltà di vendere alcuni immobili e nell’accertamento di altri. Ad esempio, mentre diverse case a Roma risultano facilmente vendibili, proprietà come la residenza di Fiano Romano e alcuni terreni tra Lazio e Sicilia presentano maggiori complessità. L’appartamento di via della Giuliana, nel cuore del quartiere Prati di Roma, insieme alle quote della società Starprogramme, sarebbe stato invece direttamente assegnato a Dina Minna, come da volontà testamentarie.

Inoltre, le indagini sul patrimonio hanno rivelato l’esistenza di ulteriori immobili in Italia e all’estero. Tra questi, una villa a Morlupo e un’altra in Sardegna, condivisa in passato con l’ex moglie Katia Ricciarelli, si è scoperto essere già state vendute negli anni precedenti. Anche le voci su presunti immobili a Londra sono state ridimensionate dal commercialista Andrea Masini, che ha chiarito si trattava di modeste abitazioni cedute nei primi anni 2000, eliminando così un’altra pista che avrebbe potuto rendere più complessa la situazione.

Un enigma irrisolto tra inventario e trattative segrete

La complessità della situazione è evidente: l’inventario del patrimonio di Pippo Baudo non è ancora stato completato. Questo impedisce di fatto il calcolo effettivo delle cifre da dividere e, di conseguenza, il riscatto del testamento. La mancanza di una stima definitiva e la difficoltà nel monetizzare o accertare tutti i beni hanno creato un vicolo cieco legale e burocratico che mantiene bloccata l’eredità.

A rendere ancora più opaca la situazione contribuiscono le segrete trattative che, secondo quanto riportato, sarebbero in corso tra i figli del presentatore e la sua segretaria. Questi colloqui, la cui natura esatta resta ignota, potrebbero essere volti a trovare una soluzione extra-giudiziale o a superare gli ostacoli posti dalla vendita degli immobili e dall’accertamento dei beni. Tuttavia, la loro riservatezza alimenta ulteriormente il mistero, impedendo una chiara comprensione dello stato avanzamento della successione.

Il testamento di Pippo Baudo, dunque, non è solo una questione legale, ma si è trasformato in un vero e proprio caso mediatico. L’enigma che circonda il suo imponente patrimonio continua a generare discussioni e speculazioni, lasciando in sospeso il destino di milioni di euro e l’eredità materiale di uno dei volti più iconici della televisione italiana, ancora in attesa di essere completamente svelata e suddivisa tra gli aventi diritto.