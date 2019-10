L’Eredità: concorrente fa coming out parlando del proprio lavoro, la reazione di Insinna è perfetta (VIDEO)

Un giorno (spero in un futuro non troppo lontano) articoli tipo questo non sentirò più il bisogno di scriverli perché sarà diventata normale routine, ma fino ad allora è bene gioire dei piccoli traguardi.

Il caso ha però voluto che a distanza di ventiquattro ore dal coming out di Diego a Caduta Libera, ne è arrivato un altro su Rai Uno nel quiz L’Eredità di Flavio Insinna. La protagonista in questo caso è la pugliese Francesca.

Alla domanda di Insinna “Sei una scrittrice, parlami dei tuoi sogni“, Francesca ha risposto:

“Ho iniziato questo libro due anni fa scrivendo una storia personale, un’autobiografia romanzata e volevo scrivere del mio coming out. Mi è piaciuta questa cosa di fare la scrittrice, c’ho riprovato ed ho scritto un nuovo romanzo!”.

La reazione di Flavio Insinna (così come quella avuta da Gerry Scotti a Caduta Libera) è di totale indifferenza, com’è giusto che sia.

“In bocca al lupo con tutto il cuore!”

Che belli questi momenti televisivi.