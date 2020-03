L’Eredità: le Professoresse si sono dimesse

Grandi novità per il quiz di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, L’Eredità, dato che dalla prossima puntata non potrà contare sulla presenza delle storiche Professoresse.

Le registrazioni del programma proseguiranno (ed andranno in onda fino al 22 marzo, per poi far spazio alle repliche), regolarmente, ma senza la presenza delle Professoresse.

A decidere di dimettersi – almeno per il momento – sono state proprio le stesse Professoresse che, in accordo con l’azienda, hanno deciso di non sottoporsi al rischio CoronaVirus ed entrare in quarantena.

Ginevra Pisani – ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ora Professoressa de L’Eredità – su Instagram ha spiegato questa scelta:

“Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo. […] La Rai e Magnolia hanno non solo rispettato la nostra scelta ma acconsentito al rientrare a casa. E quindi da ieri sera sono a Napoli, nella mia casa da cui non sono più uscita”.