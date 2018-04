Eric Jon Schmidt, politico americano pubblica più di 200 tra sue foto e video a luci rosse: “Non voglio segreti, sono un esibizionista”

Eric Jon Schmidt è un politico gay americano in corsa corsa per il West Hollywood City Council. L’uomo in questi giorni ha fatto parlare per la sua singolare campagna elettorale.

Il 51enne infatti ha deciso di usare diversi portali gay a luci rosse per promuovere la sua carriera politica e su alcuni di questi siti ha pubblicato più di 200 tra sue foto e video senza veli (li trovate qui).

In alcune di queste clip si vede Eric mentre ha rapporti con più ragazzi contemporaneamente, in altri invece Schmidt che si “diverte” in solitaria.

“Sono trasparente al 100%. Non ho nient’altro che buone intenzioni e non corro contro nessuno, mi mostro per quello che sono. Non ho niente di negativo da dire sugli altri e non lo farò mai, punto su me stesso, non a screditare gli altri. Non mi vergogno del mio corpo, amo fare video e far godere chi li guarda, sono un esibizionista, non una prostituta, non vendo il mio corpo, amo fare sess0 e non credo ci sia nulla di male o da tenere segreto. Non penso che questo materiale danneggerà la mia campagna elettorale. I miei hobby non influenzano nessun’altra parte della mia vita.”

Speriamo che prendano il suo esempio anche i 10 politici più sexy al mondo o il nostro Alessandrone…