Erica Piamonte svela perché ha chiuso con Gaetano e come mai non lo perdona

Nella casa del Grande Fratello 16 Erica Piamonte e Gaetano Arena hanno avuto un flirt. Lui però è andato a rivelare agli altri concorrenti dei particolari intimi di una notte passata con la fiorentina. Erica sembrava aver perdonato Gaetano, tanto che fino alla sua uscita ha continuato a passarci del tempo insieme, quasi come se non fosse successo nulla.

Ieri pomeriggio la ragazza – durante una live – ha rivelato di aver chiuso con Arena, perché ha rivisto dei video del GF e quello che ha detto lui non le è piaciuto affatto.

“Con Gaetano non è mai iniziata e quindi non si può neanche dire che sia finita. Fuori dalla casa non è proprio iniziata. Come mai ho chiuso con lui? Vi dico la sincera verità. Io ho riguardato i video quando sono uscita, la roba che ha detto Gaetano non mi è garbata. Se devo iniziare un rapporto che sia bello dall’inizio alla fine. Non voglio un rapporto né di amicizia né di amore che inizia male. Se c’è qualcosa che non mi torna, non inizio proprio nulla. Mi sono rotta di essere troppo buona. Mi sono rotta di perdonare chi non merita di essere perdonato, in generale. Questo è quanto. In casa era iniziato qualcosa, io ero sincera non fingevo.”