Erica Piamonte finisce in ospedale: “Dolori atroci, sto sempre peggio”

Ieri Erica Piamonte sarebbe dovuta partire per il mare, ma all’improvviso si è sentita male. La ragazza ha provato ad aspettare per capire se il dolore sarebbe passato da solo, ma non è stato così. L’ex gieffina ieri sera ha deciso di andare in ospedale a causa di atroci dolori allo stomaco.

A distanza di 24 ore Erica Piamonte ha detto che non sta meglio e che forse la causa è il forte stress.

“Cambio di programma ragazzi. Vado all’ospedale. Sto male davvero. Sono giorni che sto di m**da, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata Adesso sono in barella qui in ospedale, sto aspettando e sto sempre peggio. Purtroppo non sto meglio ragazzi, anzi sto sempre uguale nonostante le medicine che mi hanno dato all’ospedale e quelle che ho preso oggi. Vi anticipo che la causa è sicuramente il forte stress… poi vi spiegherò meglio. Ho ricevuto tantissimi messaggi, non li ho ancora letti tutti ma lo farò! Mi avete sostenuta come sempre anche se era notte piena! Grazie infinite! Siete unici! Non mi fate sentire mai sola!”

Speriamo che sia davvero stress e che in pochi giorni la bella fiorentina stia meglio.

Erica fregatene della diretta, non importa… Ciò che importa è che stai bene e pensi a te…

Se hai bisogno di staccare da social e schifezze varie… Fallo… Noi saremo qui ad aspettarti e sostenerti in qualunque tua scelta….. SEMPRE CON TE BIMBA ❤️😌 #GF16 pic.twitter.com/BIefvAnnWE — ⚸.Lilith (@Adele86381125) August 6, 2019

Potrebbe essere gastrite per via delle cattiverie che le dicono e si sarà fatta il fegato marcio, cmq mi dispiace troppo — Hannibal (@Hanniba93250952) August 5, 2019