Erica Piamonte e la soap opera con Taylor Mega, Alan Fiordelmondo gela tutti: “È tutto finto, mi è arrivato un messaggio”

Erica Piamonte ieri pomeriggio è stata ospite da Barbara d’Urso dove ha portato avanti la soap opera (a cui nessuno crede) che la vedrebbe gelosa di Taylor Mega, ora fidanzata con la modella ed ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo.

“Io e Taylor non eravamo fidanzate ufficialmente. All’inizio, era fidanzata con un ragazzo, per questo non potevo considerarmi la sua fidanzata, perché un fidanzato già c’era. Io e lei abbiamo passato l’estate insieme. Dormivamo assieme e tutto il resto. Il fatto che la signorina in questione mi venga a dire che non eravamo fidanzate ufficialmente. Cosa cambia? Lei era a conoscenza se io magari dormivo fuori con uno. Ma lei questa cosa l’ha tirata fuori ora. Io ho scoperto questa cosa guardando da casa Pomeriggio 5, quando ho visto entrare la mia ‘cucciolina’ ero già pronta a fare il video per taggarla nelle storie, come un’ebete. Le fanno una domanda. Io felice, inizio a pensare che lei stesse parlando di me. Ma parlava di un’altra. Non ce la faccio a far finta di niente, è logico che mi piaceva. Io l’ho vissuta ma non mi sembra la stessa persona quando mi mandano le Stories insieme all’altra. Giorgia è un tipo molto differente da me. Non capisco come le possa piacere caratterialmente, è più moscia di me”.