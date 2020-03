L’Esorcista Padre Bamonte si scaglia contro Achille Lauro: “Blasfemo, imitatore di satanisti”

Le sue performance a Sanremo 2020 e il video di Me Ne Frego hanno fatto gridare al miracolo migliaia di utenti sui social, ma c’è anche chi si è indignato per l’uso che Achille Lauro ha fatto delle figure e dei simboli religiosi. Tra i detrattori del cantante e del suo nuovo video musicale c’è anche il Presidente dell’Associazione Internazionale Esorcisti, Padre Francesco Bamonte. L’esorcista sul portale In Terris ha accusato il cantante di essere un imitatore di rockstar sataniste, un ex baby detenuto che banalizza e sporca il sacro.

“E c’è anche chi si permette malignamente di raffigurare in un video musicale la Vergine Maria come un’invasata discinta che sembra presiedere a condotte orgiastiche in un mucchio di corpi senza veli e allucinati come in una messa nera.Insomma il problema non è un improvvisato imitatore di rockstar sataniste e neppure il successo commerciale che incontra, bensì l’incredibile e scandaloso avallo ottenuto a sorpresa da chi istituzionalmente è tenuto a difendere e tramandare il “depositum fidei”. Non si riesce a capire come possa essere spacciata per “opera d’arte” una blasfema, volgare e gratuita offesa alla religione.

Viene da chiedersi quale sia la finalità di un’azione di sistematico elogio e di strumentale protezione nei confronti di un’operazione di marketing che ridicolizza, sporca e banalizza la caratura salvifica del sacrificio di un Figlio pianto da una Madre che da sola è rimasta ai piedi della Croce quando tutti gli altri erano scappati per viltà e ignavia.

Il vero problema non sono i corpi svestiti, bensì l’uso satanico di simboli religiosi per farsi notare, persino con l’ipocrisia di richiamare, fuori da ogni contesto plausibile, esempi altissimi di santità come quella del Poverello di Assisi.

Perché mai dovrebbe essere credibile chi svende quelli che dovrebbero essere i propri valori di riferimento? Un ex-baby detenuto al quale è stato chiesto il motivo dei propri crimini giovanili ha risposto: lo facevo per mancanza di adulti meritevoli di essere ascoltati. Per questo nobilitare l’ignominia significa uccidere il sacro che è dentro ognuno di noi”.