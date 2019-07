Esplosione nella casa di una coppia di Uomini e Donne, lei è grave

Lo scorso 24 giugno un’esplosione improvvisa, dovuta a una fuga di gas, ha devastato la casa di una coppia che è nata a Uomini e Donne, Anna e Carmine. La deflagrazione è avvenuta al mattino, quando l’ex dama del Trono Over si trovava in cucina, mentre il compagno era in bagno.

Entrambi i protagonisti dello show mariano sono rimasti feriti dallo scoppio. Carmine per fortuna ha solo delle lievi ustioni ed escoriazioni. Purtroppo pare che Anna invece sia grave ed abbia riportato importanti ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e adesso lotterebbe tra la vita e la morte al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Bari.

I vigili del Fuoco di Avellino, intervenuti pochi minuti dopo lo scoppio, hanno descritto così l’accaduto: “Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni. Quest’ultima trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate“.

Che sorriso Carmine e Anna! A noi fanno impazzire! #uominiedonne pic.twitter.com/pTE3J2hB7h — Uomini e Donne (@uominiedonne) 12 gennaio 2018

Carmine e Anna escono insieme, Giovanni e Maria Pia tornano per raccontarci la loro vita di coppia 😍 Avete visto la puntata di oggi del Trono Over?https://t.co/O1R3fzJGaH #UominieDonne — Witty TV (@WittyTV) 12 gennaio 2018

#uominiedonne Carmine e Anna sono venuti a salutarci e Gemma Galgani nuovamente MUTISSIMA e in LACRIME pic.twitter.com/fjG4euVnNj — LE GIF DI TINA (@Gif_di_Tina) 12 gennaio 2018

Fonte: Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, 105