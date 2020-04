Etero che si fingono gay per fare soldi su OnlyFans: esplode la polemica

OnlyFans (qua per scoprire quanto si guadagna) è un social network dove – per vedere i contenuti esclusivi del proprio idolo – devi sottoscrivere un abbonamento. Per questo motivo alcuni ragazzi eterosessuali si fingerebbero gay su OnlyFans per strizzare l’occhio al mondo omosessuale ed accalappiare quella fetta di pubblico.

A smascherare questi furbetti (seppur senza far nomi) è stato l’influencer Stephen Dallas che è gay e felicemente sposato.

Stephen Dallas ha poi aggiunto che questi etero che praticano queerbaiting sarebbero ‘grandi nomi’ da oltre 400 mila followers.

Ecco il tweet:

I’m so sick of all these straight boys queerbaiting and using other gay models and their audience for self gain. Literally pretending to be gay in your Instagram and Onlyfans videos then in group chats calling us ‘fags’. If your gonna brand yourself to a gay audience be honest !

