Eurovision 2020: Diodato vincitore secondo i bookmaker – la classifica per gli scommettitori

Come sempre i bookmaker hanno stilato con largo anticipo la classifica dell’Eurovision e anche questa volta all’Italia è andata bene. Nel 2019 gli scommettitori avevano previsto il primo posto dell’olandese Duncan Laurence, per poi piazzare al secondo posto il russo Sergey Lazarev, al terzo lo svedese John Lundvik, al quarto lo svizzero Luca Hänni e al quinto il nostro Mahmood. In realtà le cose per Alessandro sono andate molto meglio, visto che si è classificato secondo con Soldi.

Questa volta i bookmaker credono che a trionfare sarà proprio l’Italia con Diodato, mentre al secondo posto dovrebbero piazzarsi i The Roop della Lituania. Non ci resta che sperare che anche a questo giro ci abbiano preso e fare i dovuti scongiuri.



Eurovision 2020: la classifica secondo gli scommettitori

1 Italy Diodato – Fai rumore

2 Lithuania The Roop – On Fire

3 Sweden

4 Russia

5 Norway Ulrikke Brandstorp – Attention

6 Australia Montaigne – Don’t Break Me

7 Malta artist: Destiny Chukunyere

8 Bulgaria artist: Victoria

9 Denmark

10 Belgium Hooverphonic – Release Me

11 Iceland

12 Poland

13 Portugal

14 Germany

15 Azerbaijan

16 Switzerland

17 Netherlands: Jeangu Macrooy

18 Ireland

19 Greece Stefania – Superg!rl​

20 Ukraine

Io ovviamente tiferò Diodato, anche se mi viene da urlare ‘Vive la France’…