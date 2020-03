Eurovision a rischio cancellazione o senza pubblico a causa del Coronavirus

In Europa diversi eventi sono stati cancellati o hanno subito modifiche a causa della diffusione del Coronavirus. In molti si sono chiesti se anche l’Eurovision subirà la stessa sorte. A dare delle risposte è stato il virologo Ab Osterhaus del RIVM (Istituto Nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l’ambiente), che intervistato da un magazine olandese ha detto che c’è la possibilità che lo show musicale venga annullato.

“Il coronavirus potrebbe rappresentare una minaccia per l’Eurovision Song Contest di Rotterdam. Bisogna tenere conto dello scenario secondo cui eventi come l’Eurovision Song Contest non possano svolgersi, ma ciò dipende da come si svilupperà il coronavirus nel prossimo periodo. Al momento è difficile prevedere come si diffonderà il virus, ma non sembra molto facile capire la situazione a causa dei diversi luoghi in cui sta comparendo. Il prossimo passo è lasciare che la diffusione vada il più lentamente possibile. È ancora possibile che il virus, alla fine, venga soppresso. Con la Sars ci siamo riusciti, ma il virus si era diffuso meno rapidamente di questo”.

Anche il dott. Libby Carter, della Birmingham City University, ha dichiarato che c’è la possibilità che l’Eurovision venga cancellato o stravolto.

“Tra 11 settimane Rotterdam dovrebbe ospitare il 65 ° Eurovision Song Contest – un concorso progettato con l’intenzione di riunire diversi paesi d’Europa . Tuttavia, dato lo scoppio e la continua diffusione del coronavirus, verranno poste domande sulla sicurezza del concorso. Abbiamo visto l’impatto del virus su molti eventi sportivi che sono stati annullati tra l’Italia e l’Irlanda. Inoltre, la Svizzera ha appena annunciato il divieto di raduni pubblici, visti i rischi di contaminazione della folla. I fan non devono pensare che l’Eurovision Song Contest sia diverso, perché è probabile che possa essere rinviato o annullato. Se questo è il caso, ci saranno enormi implicazioni per l’economia dei Paesi Bassi, per non parlare delle implicazioni per l’enorme sforzo che è stato fatto per ospitare un evento simile Stando alle nostre previsioni è possibile che si consenta ai concorrenti di esibirsi nel proprio paese senza un pubblico dal vivo per contenere ulteriori divulgazioni. Tuttavia, la natura del concorso è quella di riunire culture diverse, un dilemma che gli organizzatori dovranno prendere in considerazione nelle prossime settimane.”

