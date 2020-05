Eurovision Europe Shine A Light: l’esibizione di Diodato nell’Arena di Verona vuota (VIDEO)

Al posto del classico appuntamento con l’Eurovision, domani sera su Rai Uno andrà in onda Europe Shine A Light. Questa non sarà una competizione e tutti gli artisti si esibiranno dai loro paesi, Diodato canterà Fai Rumore dall’Arena di Verona.

Devo ammettere che il video di Diodato che canta nell’Arena vuota mi ha fatto venire i brividi.

“Forse lo sapete già ma, in questi giorni, ho avuto il privilegio di vedere riaccendersi le luci dell’Arena di Verona e di cantare Fai rumore in questo tempio della musica mondiale, da solo, circondato da un silenzio che racconta questo tempo e tanto altro.

Ho sentito la mia voce viaggiare sulla sua pietra e tornare indietro con un bagaglio diverso, in un tempo sospeso.

Potrete vedere e ascoltare tutto durante Europe Shine A Light, sabato sera, dalle 20:30 su Rai Uno.

La manifestazione, voluta in sostituzione dell’Eurovision, sarà un’ ulteriore dimostrazione di quanto la musica sia in grado di unire, di cancellare le distanze, di superare i confini politici, di dar voce alla nostra umanità, di manifestare la nostra presenza e riaccendere un faro sulla bellezza, anche nei momenti più difficili.

Questo è forse il compito della cultura, il compito dell’arte.

Speriamo questi luoghi possano tornare a riempirsi di vita quanto prima e che la nostra politica possa lavorare al meglio per tutelarli, valorizzarli, farli tornare a splendere”.