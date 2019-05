Eurovision: i Paesi Bassi vincono con Duncan Laurence – classifica completa

Sono i Paesi Bassi ad aver vinto l’edizione 2019 degli Eurovision Song Contest, davanti a Italia (seconda a sorpresa!) e Russia.

Mahmood non è riuscito a vincere per soli 30 punti, ma ha portato a casa una performance pazzesca che ha regalato all’Italia lo splendore che merita: è pure riuscito a conquistare 12 punti dalla Repubblica di San Marino. Pazzesco.

Il rappresentante dei Paesi Bassi è Duncan Laurence che ha vinto con la sua Arcade.

🇳🇱 The winner of the Eurovision Song Contest 2019 is Duncan Laurence, representing The Netherlands with his song, Arcade!

👉 https://t.co/8ppA7om1Py@dunclaurence#DareToDream #Eurovision #NLD pic.twitter.com/iVduYXZY0y

— Eurovision (@Eurovision) 18 maggio 2019