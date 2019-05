Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate: le foto del matrimonio

Lo scorso 19 maggio Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate a Labico, nel resort dello chef Antonello Colonna, mentre ad organizzare le nozze è stato il famoso wedding planner Enzo Miccio.

Le due dopo ‘8 anni, 5 mesi, 180 giorni e rotti’ si sono dette di sì davanti a ben 250 invitati. All’evento erano presenti: Jonathan Kashanian, Malena, Gabriel Garko, Jonathan Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Attilio Fontana, Bianca Atzei, Monica Cirrinà, Vladimir Luxuria, Nicky Vendola e Alfonso Pecoraro Scanio.

Gabriel Garko è stato il testimone di Eva, mentre Vladimir Luxuria la testimone di Imma.



Fiori, chef, abiti a parte, una delle cose più belle di questo matrimonio è la dedica che Eva Grimaldi ha scritto ad Imma poche ore prima della cerimonia.

“Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore. Imma, ti amo!

Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia Moglie.

E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza, discriminazione e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l’Amore vincerà sempre su tutto.

A tra poco, Imma, a tra poco, amore mio.

#Le Promesse Spose”