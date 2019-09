Eva Henger svela che Lucas Peracchi ha picchiato Mercedesz Henger: “Mia figlia è succube e lobotomizzata”

Succube e lobotomizzata: sono queste le parole che Eva Henger ha usato per descrivere sua figlia, che da anni vive un rapporto di tira e molla con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne.

Secondo quanto raccontato dalla Henger su Instagram, lei e sua figlia non si sentono più e la colpa sembrerebbe essere di Lucas che l’avrebbe allontanata dai suoi affetti.

Intervistata da Nuovo Tv, Eva Henger ha accusato Lucas Peracchi di aver più volte messo le mani addosso a Mercedesz:

“Lucas Peracchi con mia figlia Mercedesz Henger? Magari l’avesse tradita o le avesse messo solo le mani addosso, come fa spesso. Preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato. Sono stufa di vedere mia figlia così cambiata, è come se fosse lobotomizzata. Capisco che l’amore dà dipendenza da una persona, però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcun altro di privarlo della sua dignità. Il loro è un rapporto malato, che non ha nulla a che vedere con quello idilliaco che mostrano.”