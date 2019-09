Eva Henger CHOC: “Lucas ha minacciato il suicidio, è arrivata la Poilizia” poi parla di un fatto gravissimo “peggio delle botte”

Sono settimane che Eva Henger parla di comportamenti violenti di Lucas Peracchi nei confronti di sua figlia Mercedesz. Oggi però a Domenica Live l’attrice è andata oltre ed ha fatto dichiarazioni molto pesanti. L’ex naufraga ha detto che Lucas ha picchiato varie volte Mercedesz, aggiungendo anche che il ragazzo ha minacciato il suicidio.

Come se non bastasse Eva Henger ha parlato di questo famoso “fatto più grave delle botte”. Pare che Peracchi abbia portato la sua compagna a fare una cosa che la ragazza non voleva.

“Praticamente è successo che all’inizio del loro rapporto Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che Lucas aveva alzato le mani. Lui l’ha menata, le ha rotto il cellulare. Già il giorno dopo mia figlia giustificava tutto. Il terzo giorno lei gli ha voluto dare un’altra possibilità. – ha continuato Eva Henger- Io l’ho perdonato, lui si è messo a piangere quando è venuto a casa mia in Ungheria. Io una volta ho pure difeso Lucas. Invece questa estate è successa una cosa bruttissima. Mercedesz mi ha detto che le botte non erano finite. Non voleva dirmelo perché sapeva che io non l’avrei perdonato. Lei era molto innamorata, ma in quel momento era schifata. Io le ho detto che lei era in grave pericolo e ho aggiunto che doveva stare in Ungheria con noi. Poi purtroppo è scappata ed è tornata da lui. Poi è successa una cosa gravissima, più grave delle botte che le ha dato. Mi sono confrontata con lui e così sono stata bloccata ovunque su tutti i social. Lui mi insultava facendo riferimenti a me. Mercedesz mi raccontava che lui spaccava tutto in casa. Lui la sera delle corna è scappato di casa dicendo di suicidarsi. Vi dico che è intervenuta la polizia per cercarlo, avevano paura si fosse ucciso. Parlo della sera in cui lui ha scritto che Mercedesz gli aveva fatto le corna con un amico. Sono convinta che mia figlia sia plagiata psicologicamente. Non riesco più a sentirla, ho bisogno di aiuto. La cosa più grave delle botte riguarda Mercedesz. Lui le ha fatto fare una cosa, ma lei non era d’accordo. Questa cosa è success anche con la vecchia fidanzata di Lucas”.

