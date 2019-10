Eva Henger: parole pesanti sull’ospitata della figlia Mercedesz da Barbara d’Urso

Due settimane fa a Domenica Live Eva Henger ha fatto delle dichiarazioni choc su sua figlia e Lucas Peracchi.

L’ex naufraga ha parlato di violenza fisica e verbale e di una minaccia di suicidio. Mercedes ha smentito tutto, dichiarando che la madre si è inventata tutto perché non sopporta Lucas.

Adesso Eva Henger in una recente intervista rilasciata a Valerio Palmeri per Spy ha confessato che secondo lei Mercedes a Domenica Live ha recitato un copione scritto dal Peracchi.

“L’ho vista da Barbara d’Urso. Mi è dispiaciuto vederla in difficoltà. Sembrava che avesse paura di sbagliare a pronunciare le parole di Lucas. Lui l’ha allontanata da tutti. L’ultima frase che mia figlia mi ha detto al telefono è stata: “Mamma ti amo”.

Sono preoccupata. Preferirei che Mercedesz si allontanasse da Lucas. Visto che è innamorata so che non succederà. In ogni caso ho fatto bene a sollevare il problema perché ora Lucas si sente gli occhi puntati addosso e per un po’ non può sbagliare”.