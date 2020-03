Evangeline Lilly: la star di Lost non crede al CoronaVirus e si rifiuta di stare in quarantena

Il CoronaVirus è una pandemia mondiale eppure molte persone – soprattutto all’estero – non sembrerebbero averlo preso sul serio, sminuendo le misure drastiche adottate dall’Italia fra cui la chiusura delle attività, la distanza di sicurezza e la quarantena.

Fra questi c’è anche Evangeline Lilly, bravissima interprete di Kate Austen della serie televisiva Lost, che ha candidamente ammesso di non credere al CoronaVirus che ha etichettato come una semplice ‘influenza respiratoria’.

L’attrice ha poi criticato anche le misure di contenimento adottate per evitare la diffusione del virus, parlando di ‘modo esagerato’ e ‘crisi globale’ con tanto di ‘dobbiamo essere vigili e tenere d’occhio i nostri leader, assicurandoci che non abusino di questo momento per rubare più libertà e prendere più potere’.

Insomma, per la Lilly questo sarebbe solo un metodo dei governi per ‘prendere più potere’ limitando la libertà altrui. Proprio di recente, infatti, ha scritto su Instagram:

“Ho accompagnato i miei figli al campo di ginnastica. Si sono lavati le mani prima di entrare. Stanno giocando e ridendo. #TuttoComeAlSolito”.

Peccato però che proprio un suo collega della serie, Daniel Dae Kim (che in Lost interpretava Jin-Soo Kwon), ha preso il CoronaVirus.