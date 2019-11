Evangeline Lilly si rasa la testa da sola come una Britney Spears qualsiasi (VIDEO)

Evangeline Lilly si è rasata la testa (da sola) come una Britney Spears qualsiasi ma – al contrario della cantante che quel febbraio di 12 anni fa ha scritto una pagina indelebile della cultura pop – non l’ha fatto perché impazzita, ma semplicemente per moda (o più probabilmente per esigenze di copione).

L’attrice, nota ai più per aver interpretato il ruolo di Kate Austen nella serie televisiva Lost, si è infatti tagliata i capelli da sola dando un cambio drastico al suo look.

40 anni e mamma di due maschietti avuti dal compagno Norman Kali, Evangeline Lilly tre giorni fa aveva pubblicato su Instagram un video in cui (armata di forbici) si tagliava i capelli.

Eccolo:

Evangeline Lilly rasata, la foto

E’ di oggi invece l’ultimo scatto condiviso su Instagram in cui mostra al mondo il suo nuovo look definitivo: una bella testa rasata a zero. “Ciao, è un BELLISSIMO giorno“, il suo commento.

Ed è bellissima anche lei.