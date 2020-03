Ex corteggiatore di Uomini e Donne tira una frecciatina (velenosa) a Giulia De Lellis

GDL o la si ama o la sia odia e Manuel Galiano – ex volto di Uomini e Donne – a quanto pare non deve far parte del primo team, dato che poche ore fa su Instagram le ha tirato una frecciatina.

Come lui stesso ha sottolineato, il nome di Giulia De Lellis non è mai uscito, ma l’allusione è palese ed infatti non l’ha smentita.

“Se ho mai pensato di scrivere un libro? Non ci ho mai pensato sinceramente! Ma se una che non sa manco coniugare un congiuntivo ha fatto record di vendite penso che possa farlo chiunque un libro”.

Dopo ha poi aggiunto:

“Comunque volevo precisare: non ce l’ho assolutamente con nessuno. Ho soltanto espresso un mio pensiero a una domanda che mi hanno fatto, sempre con educazione perché non ho dato titoli e non ho usato maleducazione. Pensa che potrei svelare verità molto peggiori che non faccio! A me dei gossip non me ne fotte niente! Peace and love!”.

GDL in questo instante così: