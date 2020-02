L’ex di Andrea Damante tira una frecciatina a Giulia De Lellis: “Che business esagerato”

Era la prima settimana di luglio dello scorso anno quando Andrea Damante – fra le pagine del settimanale Chi – commentò le foto del bacio con la modella Sara Croce, vista qualche tempo prima come Madre Natura di Ciao Darwin.

Peccato che qualche settimana dopo nella vita di Damante di Sara non c’era più traccia.

Oggi la modella è tornata a parlare di quella storia a Lorella Boccia, ospite del suo programma Rivelo:

“Come ci siamo conosciuti? Lui suonava in discoteca, sono andata in console e abbiamo passato una bella serata. Ci ha provato ma io ho detto no, ero ancora un po’ in subbuglio per il mio ex. La volta successiva abbiamo fatto un weekend al mare, è scappato un bacio, poi siamo andati a Ibiza e io sono partita per Los Angeles. Torno e lui mi dice che abbiamo due vite diverse. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata”.