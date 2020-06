Ex gieffino vuole tornare nella Casa: “Spero che Alfonso mi dia la possibilità di rientrare”

Il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip (forse quest’anno con molte coppie d’innamorati) sta prendendo forma in questi mesi e Sossio Aruta, finalista della quarta edizione, ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini via Instagram: vuole ritornare come concorrente.

“Prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza! E’ stata un’esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. Oserei definirlo un viaggio incompleto, avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona. Tutto ciò mi ha penalizzato ma comunque sono stato fortunato ad arrivare terzo in classifica e felice nell’entrare in questa Casa più spiata d’Italia. Le vie del signore sono infinite, chissà… Patrick 2 la vendetta”.

L’allusione a Patrick (Ray Pugliese, ndr) è ovviamente riferita al fatto che abbia partecipato al reality show ben tre volte.

Sossio Aruta ha poi confermato la sua voglia di tornare al Grande Fratello Vip anche fra le pagine di FanPage:

“Vorrei rifare il Grande Fratello Vip perché sono stato l’ultimo a entrare e non me lo sono goduto a causa del CoronaVirus. […] spero che Alfonso Signorini mi dia la possibilità di rientrare. Ho vissuto poco della Casa: non ho visto la suite, il tugurio, non ho ricevuto sorprese. Vorrei avere una seconda chance. Anche da concorrente provvisorio per poi lasciar decidere al pubblico”.

Vi piacerebbe rivedere Sossio in Casa?