Ex gieffino del GF Vip 3 si è sposato in gran segreto

Mentre la maggior parte dei personaggi che hanno partecipato ai reality si sposa con tanto di esclusive vendute ai settimanali e dirette social, un ex protagonista del GF Vip 3 si è sposato in gran segreto. Secondo 361 Magazine, il matrimonio di Stefano Sala e Dasha Dereviankina è stato celebrato lo scorso 15 agosto sul Lago di Como. I due si erano lasciati subito dopo la partecipazione del modello al reality di Canale 5. Stefano si era avvicinato a Benedetta Mazza, ma in primavera era tornato insieme alla sua ragazza.

“Sala si è sposato. Dopo essersi lasciati, lui e Dasha (si vociferava un flirt con Benedetta Mazza), si sono ripresi per non lasciarsi più. Così, sono convolati a nozze in gran segreto il 15 agosto 2019 sul Lago di Como.

Una cerimonia intima aperta solo ai familiari e agli amici più stretti. Non poteva mancare il suo amore più grande: Sofia, la figlia che ha avuto dalla relazione con Dayane Mello.”



Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Stefano Sala 🎸🎼🎤🎬 (@stevenlivingroom) in data: 7 Set 2019 alle ore 5:14 PDT

Dasha parla per la prima volta in tv e svela quello che è successo con Stefano Sala e cosa pensa di Benedetta Mazza | BitchyF https://t.co/iKlBiQYeZe — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) January 18, 2019

Stefano Sala ha lasciato Dasha – ecco cosa ha intenzione di fare con Benedetta Mazza | BitchyF https://t.co/8TQAIwUMXD — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) January 14, 2019

La faccia di Stefano che realizza, dopo i commenti della madre, che DASHA è andata 🤭🤭🤭#GFVIP pic.twitter.com/AM0qJ9W4uy — Massimiliano♋ (@Mistercx1807) December 10, 2018

Fonte: 361 Magazine