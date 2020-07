Ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è ritirata dalla tv: “Ora lavoro in un’agenzia”

Cristina Quaranta non è l’unica showgirl ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi ad essersi ritirata dal mondo dello spettacolo dopo aver partecipato al reality (ora ha un negozio di tendaggi), anche la sua collega della seconda edizione, Ana Laura Ribas, ha detto addio alla tv.

Intervistata da Francesco Canino per FQ Magazine, Ana Laura Ribas (che dopo L’Isola dei Famosi nel 2004 ha condotto un programma su Rai Due e poi si è trasformata in opinionista televisiva), ha confessato di avere un lavoro “lontano dalla tv”.

“Il telefono non ha mai smesso di squillare, sono io che ho smesso di rispondere quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: “Basta, ho dato”. E mi sono ritirata. Il mio lavoro oggi è lontano dalla tv, mi occupo da sei anni di un’agenzia di digital e collaboro con diversi brand internazionali e marchi del lusso. Ero davanti a un bivio: continuare a fare l’opinionista prezzemolina, perché per me sembrava non ci fossero altri ruoli, oppure inventarmi una nuova vita. La spinta me l’hanno data il mio compagno Marco Uzzo e un nostro amico, proprietario di un’agenzia di comunicazione. “Hai molti contatti, perché non li sfrutti?”. E così ho fatto”.