Ex protagonista di Uomini e Donne attacca Barbara d’Urso

Gianluca Mastelli quando stava con Lucia Bramieri è stato ospite più volte dei programmi di Barbara d’Urso. Lo scorso marzo Carmelita ha scoperto che l’uomo non si era comportato benissimo a Uomini e Donne e così ha deciso di indagare.

Dopo aver visto la sua ex fidanzata in studio a Pomeriggio 5, l’ex cavaliere del Trono Over si è scagliato contro Barbara d’Urso.

“Ma che ipocrisia! Ho appena acceso la tv e trovo Barbara d’Urso che dice al fidanzato di Paola Caruso che esiste il diritto di replica. Perché al sottoscritto non è stata data suddetta possibilità? Perché sono troppo vero e la verità fa molto male! Ma questa è la realtà!

La Barbarella cosi la chiamo da ragione alla tua ex e oalese e anche senza vergogna quindi non ti potevi aspettare altro”.

Invece di puntare il dito contro Kween Mary prima e ora contro Barbara o Lucia Bramieri, io inizierei a farmi due domande e a pensare di non essere sempre dalla parte della ragione.

Gianluca Mastelli contro Barbara d’Urso: il post.

Visualizza questo post su Instagram ke ipocrisia!! Un post condiviso da Gianluca Mastelli (@gianlucamastelli) in data: 1 Dic 2019 alle ore 8:39 PST

Il primo incontro tra Lucia Bramieri e Rocco Pietrantonio c’è stato, come sarà andato? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/G72g0ygO55 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 2, 2019

Maria non caccia da Uomini e Donne senza motivo.