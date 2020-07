Gabriele Parpiglia svela i nomi di tutte le ex di Stefano De Martino

Gabriele Parpiglia in un lungo editoriale pubblicato su Giornalettismo ha parlato di Stefano De Martino e di quelle due ragazze che – secondo quanto giunto al suo orecchio – bazzicherebbero il cuore del conduttore di Made In Sud. Una si chiama Maria, l’altra Sara.

“Dopo la separazione con Belen Rodriguez, il conduttore di Made in Sud non ha rilasciato dichiarazioni in merito se non: «Con le donne ho chiuso». Ma girovagando per i vicoli di Napoli, lì dove nascono le notizie, ovvero per strada; abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano, danzano molti cuori. Due, una bionda e una mora, parrebbero sicuri. […] La prima si chiama Maria e fa la ballerina. La seconda Sara, professione make up artist. Due ragazze che avrebbero perso la testa per il ballerino, avrebbero condiviso del tempo con lui che però di innamorarsi, di storie serie, al momento non ne vuol sapere anche se con Maria forse qualcosa di più al momento c’è”.