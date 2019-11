Ex volto di Temptation Island: “Non sei un uomo se non segui il calcio”

Desirée Maldera è un ex volto di Temptation Island (ai tempi corteggiava Lenticchio) nonché un’opinionista sporadica dei salotti di Barbara d’Urso e proprio qualche ora fa ha pubblicato su Instagram un post sessista ai massimi livelli.

La donna (che il prossimo mese darà alla luce il suo secondo figlio a distanza di 10 mesi dalla nascita del primogenito che è nato a inizio anno), sostiene infatti che un uomo, per essere considerato “Uomo con la U maiuscola” deve seguire il calcio, altrimenti non lo è.

“Detesto gli uomini che non seguono il calcio, c’è non sei un uomo. Caz*o informati. E lo dicono come fosse una cosa fi*a. Non lo è”.