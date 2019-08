Teresa Cilia attacca un’autrice di Uomini e Donne: “Che schifo le minacce! Mi è stato detto di non mettere più piede da loro”

Oggi Teresa Cilia se l’è presa con una persona della redazione di Uomini e Donne. Poco dopo Raffaella Mennoia ha scritto un post in cui ha parlato di avvocati e denunce e sulla pagina di Uomini e Donne è comparso un comunicato approvato da Maria De Filippi contro i rosiconi che verranno diffidati e denunciati (è tutto vero, non è uno scherzo).

Adesso è tornata all’attacco Teresa, che in una serie di storie si è scagliata contro una persona della produzione di Uomini e Donne (chissà di chi parla…cià).

“Questa cosa mi fa parecchio in ca**are. Io ce l’ho fatta con le mie mani. Non ho bisogno di soluzioni per la mia vita. Sono felicissima di quello che ho. Durante la mia vita ho intrapreso una strada che riguardava l’amore e l’ho interrotta quando si parlava d’altro. Io lavoro e mio marito fa lo stesso.

Diffida? Diffidate a non poter più parlare? Mi volete far star zitta e non dire nulla? A me le prese di potere danno molto fastidio. Sei arrivata a farti difendere dai piani alti. Quando uno ha paura ha bisogno di altri. Sei te che hai bisogno di farti aiutare, non io. E soprattutto io non rosico. Non provo invidia di una persona che vive di minacce. Tu vivi di minacce. Quando ti dicono ‘se tu fai questo qui non ci metti più piede’. Ok, non ci metterò più piede. Ma la vita è mia e non tua. Quando ti dicono queste cose…

Minacce e diffide? Fa tutto schifo. Ma dove siamo arrivati? Minacciare le persone pubblicamente. Io non ho paura di te, ma proprio zero, vivo tranquilla. Avvocati? Minacce? Sono cose che io non faccio, io vado in faccia alle persone a parlare. C’è chi a 40 anni invece ha bisogno di questo.”