Ex tronista di U&D parla di depressione e fa una pesante confessione: “Mi sentivo morire”

Non è tutto oro quello che luccica, la popolarità, i programmi (adesso anche i follower), non sono necessariamente sinonimo di felicità e non è detto che durino in eterno.

Questo è il caso di Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne, che in una recente intervista rilasciata a Di Più ha confessato di aver attraversato un periodo difficile.

“Quando sono sceso dal trono di Uomini e Donne e sono sparito dalla televisione, sono iniziati i problemi. In casi del genere la depressione è sempre in agguato. Se la gente ti chiede: “Perché non sei più in TV? Che fine hai fatto?”, ti senti morire… Ti viene spontaneo rispondere che sei in attesa di fare un programma, un film o un provino, ma menti a te stesso. Quello che ero un tempo, ora è soltanto un ricordo. Il tronista non esiste più. Quella del tronista, comunque, non è un’etichetta facile fa scollarsi […] ogni volta che devo chiudere un accordo di lavoro, che sempre chi ha un po’ di diffidenza nell’avere a che fare con un personaggio che è stato nel mondo televisivo. Anche se appena capiscono che sono un professionista, i contratti li firmiamo!”.

Un’intervista sincera, che dimostra come tutti affrontiamo momenti più o meno complicati (anche i tronisti di Maria).

Fonte: Di Più, La nostra tv