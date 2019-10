Ex tronista finisce a Le Iene per smascherare un presunto truffatore – dopo la trasmissione succede l’impensabile

Ieri sera Le Iene hanno mandato in onda un servizio di Gaston Zama che è volato a Miami per smascherare un presunto truffatore.

In questi mesi il video di un nostro connazionale in USA che sembra truffare un americano con un orologio fake è diventato virale. All’inizio l’uomo è stato duramente criticato, poi è diventato una specie di idolo web. Per farlo cadere nella trappola, Le Iene hanno ingaggiato anche un ex tronista (davvero belloccio), Diego Ciaramella.

Gaston e Diego hanno cercato di far confessare Jimmy The Watch, che però non ha mai ammesso che gli orologi che vende a Miami sono fake. L’ex tronista e la iena però hanno invitato i telespettatori a defolloware Jimmy, ma purtroppo è accaduto l’impensabile. Jimmy The Watch ha guadagnato 10.000 seguaci dopo il servizio ed ha pure preso in giro Gaston nelle stories.



Le Iene: il video integrale della presunta truffa

Le Iene: il servizio su Jimmy The Watch

Meno male che poi ci sono questi Napoletani… Bello, e bravo… #leiene Diego pic.twitter.com/0LZOPLK980 — AndreaAlgieri (@Andrea_Algieri) October 15, 2019

Nel Dubbio QUELLO GNOCCO SI CHIAMA DIEGO CIARAMELLA #leiene — Annamaria (@annamaria20_05) October 15, 2019

Da napoletano non mi sento di dirvi che “noi napoletani non siamo così”

perché solo un mentecatto può credere che questo Jimmy sia paradigma di Napoli.

Sto Jimmy è il paradigma dei napoletani (e non solo) che credono di andare a fare i furbi all’estero. Piccola parte. #leiene — Sasyarm (@Sasyarm) October 15, 2019

Oddio ma ha fatto anche UeD io non ce la faccio ahahahahahah #LeIene pic.twitter.com/UNHVV12Dya — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) October 15, 2019

Il nostro @gastonzama è andato a Miami alla ricerca di Jimmy The Watch! #LeIene https://t.co/AB28XcnDeQ — Le Iene (@redazioneiene) October 15, 2019

Da Napoletano posso dire che Jimmy The Watch, non è Napoli Alle iene avete chiesto di smettere di seguire questo triste personaggio, peccato che ha fatto 1 milione di follower in 30 secondi.. Tutto ciò è triste#LeIene — Nick Esposito ⚽️🎧🎬 (@DeeJaY_Ask) October 15, 2019

B!tches se proprio dobbiamo seguire qualcuno, facciamolo con Diego…