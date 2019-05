Ex tronista pronto a fare il tentatore di Temptation Island

Un ex tronista di Uomini e Donne verso Temptation Island? Manuel Vallicella ha risposto alla domanda di un follower, dicendo che se la Fascino gli proponesse di fare il tentatore probabilmente accetterebbe.

“Un anno fa avevo il mio pensiero ma, dopo quello che mi è successo negli ultimi mesi, non saprei dirvi. Se mi venisse proposto di farlo probabilmente direi di sì. Tre settimane in Sardegna gratis chi non li farebbe?”.

Intanto la macchina di Temptation Island si sta per rimettere in moto. Filippo Bisciglia ieri su Instagram ha pubblicato una foto con il logo del programma ed ha scritto che mancano pochi giorni alla partenza.

“Mmmmmmmm… mi sa che ci siamo quasi ragazzi. Questa foto la scatto ogni anno a pochi giorni dalla partenza per Temptation Island. Please wait for “Temptation Island 6””.

