Ex vincitrice del Grande Fratello si è sposata (FOTO)

Alessia Macari e Oliver Kragl si sono sposati a sorpresa a Foggia, ad un giorno di distanza dal fatidico sì pronunciato da Eva Grimaldi e Imma Battaglia. L’ex gieffina si è sposata proprio nella città pugliese, dove il suo lui si allena e gioca.

Un matrimonio descritto come blindatissimo (ma di fatto sono state scattate dai presenti moltissime foto che stanno facendo in queste ore il giro del web) e che avrebbe in esclusiva il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Un matrimonio a sorpresa celebrato a due anni di distanza dalla celebre proposta datata autunno 2017.

“Oliver mi scriveva un paio di volte al mese. Non capivo come avesse fatto ad avere il mio numero! Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto. Merito di Asia Nuccetelli, che mi ha convinto a uscirci. Da quella sera siamo sempre stati attaccati“, aveva confessato Alessia Macari a Domenica Live.

Auguri gli sposi!

FOTO della sposa | TPI, di Francesco Fredella