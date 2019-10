L’edizione numero 13 di X-Factor è decisamente entrata nel vivo. Mancano pochissimi giorni al primo Live (e quindi anche al primo Extra Factor). L’appuntamento è giovedì 24 ottobre, in prima serata su SkyUno a partire dalle 21.15. Le squadre dei quattro giudici sono pronte a sfidarsi sul palco dell’X Factor Dome: 12 in tutto i concorrenti in corsa per la vittoria finale.

Malika Ayane è alla guida degli Under Uomini: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi. Niente da fare invece per il fenomeno Nuela. Le tre Under Donne scelte da Sfera Ebbasta sono invece Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornambene. I tre Over di Mara Maionchi sono Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro. Il frontman dei Subsonica Samuel è invece alla guida delle band: i Booda, i Seawards e i Sierra quelle schierate.

E mentre sale la tensione e cresce la curiosità, arrivano le prime indiscrezioni sugli ospiti del primo Live di X Factor 13: Coez e Mika. Ci sono anche grosse novità sul fronte Extra Factor.

Extra Factor in arrivo

Extra Factor sta per tornare in una veste completamente nuova e rinnovata. Il programma, che è il proseguimento dei Live, accoglie i commenti a caldo di tutti i protagonisti, giudici e concorrenti, il tutto in compagnia di diversi ospiti.

Ebbene, a guidare lo show c’è una giovane promessa del cinema italiano, attivissima sui social e molto conosciuta in rete: Pilar Fogliati. Con lei un nome altisonante: Achille Lauro. Sarà lui che di settimana in settimana passerà a trovare i ragazzi nel Loft per raccogliere le loro impressioni, le loro sensazioni, le loro domande e i dubbi più o meno esistenziali. Farà da guida, da consigliere, da motivatore.

Le rubriche saranno a cura di diversi personaggi, che avranno il compito di intrattenere il pubblico. Spiccano i nomi di Andrea Di Marco coi suoi riassunti musicali, Danilo da Fiumicino con le interviste, Giulia Cavaliere per i momenti di critica musicale, Francesco Arienzo (direttamente da Italia’s Got Talent) per commentare i concorrenti più stravaganti emersi dai casting di quest’anno. E dulcis in fundo, anche la star di YouTube The Andre con le sue cover musicali, i doppiaggi esilaranti di MoreCosmaPlease (Cosma Brussani) e una serie di video in esclusiva de Le Coliche.